藤浪晉太郎二軍飆156km 下周有望回一軍

藤浪晉太郎在二軍磨練2個多月，總算有望回一軍。(截自日本雅虎體育)

過去阪神虎倚重的少年王牌藤浪晉太郎控球太爛，惹得教練團不滿，今年開季投沒幾場，就把他無限期下放二軍調整，如今在阪神先發出現空缺之際，加上他在二軍狀況有漸入佳境之勢，日媒11日報導，他很可能在睽違2個多月後，於下周三(16日)重返一軍掛帥對戰廣島。

藤浪本季在一軍投7場繳3勝3敗、自責分率2.66成績，帳面上看來不錯，但控球有夠糟。他去年整季投169局，四壞加觸身共計78次；而本季不過投40.2局，四壞加觸身竟多達36次，還曾在4月4日對養樂多時，因觸身球導致兩隊大亂鬥。他在5月26日先發對橫濱DeNA後，隔天下二軍調整。

藤浪昨在二軍對廣島，投5局挨4安、失1分，有2次四壞球，不過先前控球的慘況有所改善，最快球速飆到156公里。而如今左投岩貞祐太狀況慘，前次先發遭讀賣巨人打爆後下二軍，洋投梅森哲(Randy Messenger)昨被強襲球打中右腳傷退，阪神先發投手告急，下周很可能讓他回一軍。

「如果能上一軍會更努力！」藤浪昨役有些球投得太閃，自己也有些不滿，不過他自認整體狀況並不糟，似乎已做好上一軍的準備。二軍總教練掛布雅之也認為，藤浪在二軍的調整已經結束了，「雖然花了些時間，不過他下一場應該能在不同的舞台投球了。」

(中時電子報)