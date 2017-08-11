NBA》沃神爆料 尼克重啟與火箭交易安森尼談判
面對「甜瓜」安森尼只願針對火箭執行自己交易否決權的堅定立場，尼克高層不低頭都不行！「爆料天王」沃納洛斯基11日搶先爆料，尼克已經重啟與火箭交易安森尼的談判，火箭也會努力說服第3方球隊加入甜瓜交易。
根據沃神收到的消息，不管尼克新總管佩瑞如何勸說，安森尼仍然只為火箭放棄交易否決權，眼見遲遲無法突破僵局，尼克只好重新跟火箭展開談判，目前最主要的問題，仍是火箭如何送出還有3年6000萬美元合約的萊恩安德生。
不過尼克仍然做好下季熱身賽期間，安森尼仍留陣中的最壞打算，畢竟尼克全新高層期待把球隊徹底重建且年輕化，整個重建將圍繞在波爾金吉斯與小哈達威兩人身上，33歲的安森尼繼續留下，只會繼續打亂他們的盤算。
安森尼打消先前有意跳槽騎士念頭的原因也在今天曝光，除了安森尼想跟好友保羅一起在火箭奮戰，更因看到詹姆斯與厄文在騎士的未來無法確定，安森尼才決定只願意為了火箭放棄交易否決權，徹底放棄前往騎士的想法。
只是沃神強調，就算安森尼如今立場如此堅定，拓荒者仍沒放棄招募他的念頭，包含利拉德、麥科倫等人還在努力跟安森尼溝通當中，麥科倫甚至還跟安森尼去打「野球」，就是希望安森尼可以改變心意。
(中時電子報)
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