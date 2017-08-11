台中ATM燒成焦黑 鈔票無損

台灣銀行霧峰分行的ATM驚傳起火，提款機被燒得焦黑、毀損。(翻攝照片)

消防人員獲報趕抵台銀火警現場，從門外可見到裡頭陣陣烈焰。(翻攝照片)

台中市霧峰區台灣銀行提款機今天清晨驚傳火警，消防隊於清晨4點半左右接獲通報趕抵現場，數分鐘內撲滅火勢，但ATM已經被燒得焦黑、毀損，所幸機器內的鈔票無受損，一度有人指稱是人為縱火，但警方調查後強調，應是機器電線走火。

(中時)