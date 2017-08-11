陸大巴於陝西高速撞壁 造成36人死亡

在陝西秦嶺隧道撞山壁的大客車現場圖。（圖/中國青年網）

據大陸澎湃新聞網報導，一輛登記在河南洛陽交通運輸集團有限公司名下、車牌號碼為豫C88858號的大客車，在從成都前往洛陽的途中，於京昆高速公路陝西段遭遇死劫，在秦嶺一號隧道南口發生撞壁意外，造成車上乘客造成36人死亡、13人受傷的重大交通意外。

於陝西秦嶺隧道撞壁的大巴，從車頭毀損就可看出其嚴重性。（圖/央視新聞）

於陝西秦嶺隧道發生的嚴重交通意外，警消趕往現場救援的照片。（圖/大陸央視新聞）

目前所知，車輛並無超載或違規行為，死者36人中，包含成人34人（男26人、女8人）和兩名兒童。由於事發突然且相當嚴重，陝西省當局立即投入大批警消前往救援，並對該段高速公路實施交通管制。

(中時電子報)