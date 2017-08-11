熊讚邀約世大運！周六「嘉年華踩街」動物園列車登場

台北市立動物園深受大人小孩喜愛的「遊園列車」，當然不會缺席這場盛宴囉！（台北市立動物園提供）

台北世大運即將登場！來為台灣選手加油打氣喔！為了迎接台北市「世大運」正式登場，台北市立動物園繼103年辦理「建園百週年嘉年華踩街活動」之後，再次動員造形特殊且超高人氣的園區列車參與明天 (8/12星期六)下午3時至6時即將登場的「進場加油熊蓋讚 812妝遊嘉年華踩街」活動。

這次參與踩街遊行的陣容龐大，包括台北市各行政區學校、機關、團體、鄰里以及全國性大型社團，將以特色裝扮一起在熱鬧的忠孝東路三、四段踩街，預估將有2萬5,000多人參與，1,100多台各式車輛全員出動，為所有參與「世大運」的選手加油打氣！也為來自世界各國的觀光客呈現豐富多元的台北城市風貌。

園區列車為了參加遊行活動，妝點世大運旗幟為選手加油打氣！（台北市立動物園提供）

平時於園區內接駁參觀遊客的園區列車，這次也加入「進場加油熊蓋讚 812妝遊嘉年華踩街」活動的隊伍，將於8月12日下午3時從建國南路、忠孝東路口的空總創新基地出發，沿著忠孝東路三段、四段至逸仙路右轉，經過松高路、市府路，前進市府廣場，踩街路線全長3.5公里，預計於下午6時在市府前舉辦「迎接世大運─妝遊嘉年華踩街活動誓師大會」，為活動畫下完美句點，也為世大運揭開序幕。

遊行前夕，工作人員仔細的布置世大運加油旗幟！（台北市立動物園提供）

8月12日這天同時也是選手村的開村日，世界各國的選手從這一天開始，將陸續抵達台北參賽。因此台北市政府特別選在這一天，舉辦大型妝遊嘉年華活動，展現我們的友善及熱情！

踩街嘉年華活動已邀集超過25,000名的人員及1,100車輛參與，規模十分龐大，參加的團體都自行發想最具創意的裝扮，展現台灣或台北的在地特色，隊伍中更有充滿異國風情的世界風服飾，或世大運的運動風；車輛的部分有腳踏車、重機、胖卡、花車、吉普車、陣頭車等，而深受大人小孩喜愛的台北市立動物園「遊園列車」，當然不會缺席這場盛宴囉！

活動中除了遊行主隊伍外，將於SOGO復興館廣場、龍門廣場(敦化南路、忠孝東路口)及國父紀念館逸仙路口等3處設置定點表演區，從下午2時至4時30分，進行表演節目，主辦單位還將於這個3表個演區及兒童志氣公園(忠孝東路及建國南路口)、國父紀念館站4號出口，總共5個點發送3萬支「熊掌涼扇」，想要收藏「世大運」專屬紀念品的民眾千萬不要錯過！

台北市立動物園造形特殊且超高人氣的園區列車將成為「進場加油熊蓋讚 812妝遊嘉年華踩街」活動的壓軸！（台北市立動物園提供）

為了活動順行，8月12日星期六當天自下午2時起，建國南路(仁愛路至忠孝東路口)、忠孝東路西向東沿線(建國南路口至逸仙路口)及逸仙路、松高路、市府路等路段將進行彈性管制，忠孝東路遊行隊伍規劃使用外側2線道，因此沿線的公車站點將取消停靠，活動相關訊息可至民政局官方網站查詢！也提醒計畫參與遊行踩街的大朋友小朋友們盡量搭乘大眾運輸工具，具體實踐節能減碳行動，和我們一起保育野生動物，愛護地球環境！

(中時電子報)