民進黨批北市府 反曝市府行政效率高
世大運19日登場，開幕式將在台北田徑場舉行，但民進黨議員許淑華發現，市府為面子，竟認為田徑場周邊店家招牌「有礙觀瞻」，上周通知、這周就要拆，她痛批，市府離譜、獨裁。另外，許也附上公文稱「公文還來不及給，今天早上才貼，招牌卻已經被卸下了」，也意外曝光北市府行政效率高。
日前許淑華表示北市府過去未管理招牌，去年訂定「台北市廣告物管理自治條例」後，全市超過99％招牌都變違法。但市府竟因開閉幕將在台北田徑場舉辦，認為周邊店家招牌「有礙觀瞻」，上周才緊急通知，要求本周就拆除側懸式招牌。她認為對店家非常不公平。
許淑華在臉書寫下「世大運受災戶誰來體諒？」世大運開幕式就在自己的選區田徑場舉辦，市民也抱著辦喜事的心情迎接世大運的到來，但世大運執行長到現場勘查時，覺得週邊店家招牌很醜，立即下令要求拆除…，許批「這未免太離譜、太獨裁專制。」
在規劃期間也未針對市招美觀討論要求市民配合，就因為執行長一句話，卻會影響店家的生計問題，市府高官們你們不懂？許認為市招也是一個城市的風貌與特色，這就是台灣人的生活環境，只要不是髒亂不堪，又何需拆除？
許淑華稍晚貼上都發局公文稱「公文還來不及給，今天早上才貼，招牌卻已經被卸下了」，卻意外曝光北市府行政效率高。有網友回應「拆完之後市容好多了支持有魄力的政府」、「別說台北，全台灣最醜的就是招牌。有種全部拆掉，就對啦！」、「違規就違規，不要講的好像市府要你強拆，之前不抓不代表你就合法」；但也有網友認為「超醜的招牌影響市容，本就該拆，只是針對某地段，造成不公」、「既然為了美容美觀，為甚麼不早一點規劃」。
(中時電子報)
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