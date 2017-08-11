中石化汙染國賠案纏訟9年 227位染病居民討公道

中石化公司汙染國賠案纏訟9年，起因於前身台鹼公司製程會產生汞汙泥與戴奧辛，卻隱瞞長達22年，自1999年才遭人踢爆，居民2008年正式對中石化公司提告，台南地院前年底一審宣判中石化敗訴賠償1億6817萬元，但中石化決定上訴二審，訴訟再拖至今已9年。

中石化公司1年多前以「無法證實戴奧辛與居民罹病因果關係」上訴，當時台南市長賴清德一度呼籲中石化撤回上訴，拿出誠意解決民眾問題，讓汙染案早日落幕。

中石化戴奧辛國賠案纏訟9年，原告227位居民，已死亡50位，罹患糖尿病者84人，罹癌36人，罹病347人，居民認定這些病患、死者全因戴奧辛汙染而起，中石化則表示兩者無因果關係，兩者堅持的立場面對法律審判，居民對一審判決相當開心，高呼法律還給人民公道。

中石化安順廠前身台鹼公司在1960年代曾是東亞最大的五氯酚製造廠，台鹼公司直到1982年關廠轉為中石化安順廠時，都未被發現製程時會產生汞與戴奧辛。

台南社大研究員黃煥彰在1999年發現中石化安順廠貯水池內的魚隻含超標的戴奧辛，才踢爆汙染案，環保署2002年採樣結果出爐，證實汙染屬實，並公布汙染狀況與範圍。

行政院2005年基於人道關懷，分5年補償居民13億。遭汙染所害的居民為求公道，自組自救會，在2008年提告中石化請求國賠，求償3億4241萬元。台南地院2015年12月一審判決中石化敗訴，須賠償1億6817萬元，中石化決定再上訴二審。

(中時)