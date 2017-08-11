歐盟擴大對北韓制裁名單 含外貿銀行

歐洲理事會10日宣布，作為聯合國安理會5號通過的涉北韓新決議的一部分，歐盟將9名個人、4個實體列入了對北韓制裁名單，其中包括國有的「朝鮮外貿銀行」，目前聯合國對北韓制裁名單上的個人增加到了62人，實體增加到了50個。

聯合國安理會5日一致通過涉北韓的第2371號決議，嚴厲譴責北韓7月4日和7月28日進行的洲際彈道飛彈試射，新制裁將使北韓每年減少至少10億美元的外匯收入。

(旺報)