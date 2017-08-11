8月14日起 美廉社可代收北市交通違規罰鍰
台北市交通事件裁決所表示，為便利民眾繳納交通違規罰鍰，自8月14日起，新增美廉社超商代收台北市轄管汽機車交通違規罰鍰業務，民眾可持三段式條碼違規通知單或裁決書且非逾期案件至美廉社門市櫃檯繳納罰鍰，每筆案件須自行負擔手續費6元，繳款後約1至3天銷案。
裁決所特別提醒，民眾應依紅單或裁決書所定期限繳納罰鍰，逾期未繳納依法移送強制執行;惟倘有代保管物件及須審驗駕照、吊（扣）銷駕（牌）照等其他處分或須至到案處所裁決案件者，則不得透過代收管道繳款，仍須至裁決所辦理。
如有任何疑問可至裁決所網站（http://www.judge.gov.taipei）查詢，或電洽服務電話（02）23658270，按9，或撥打台北市民當家熱線1999，將有專人為您服務。
(中時)
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