相愛10週年感性落淚 何潤東妻揭維繫感情秘訣

何潤東和Peggy相愛滿10週年。(圖／翻攝自Peggy臉書)

Peggy曬出和何潤東過往合照。(圖／翻攝自Peggy臉書)

何潤東和嬌妻「Peggy」林靜儀愛情長跑9年，去年3月登記結婚，9月舉辦婚禮，過去都當地下情人的Peggy，終於能見光，現小倆口相愛滿10年，Peggy感性告白：「謝謝你的包容與支持」。

Peggy透露婚後生活沒有太大改變，除了能公開放閃外，兩人的感情與信任多年來都沒變，8月正好是他們相愛滿10週年，回憶起過去不能像一般情侶手牽手、自在約會，「很多很複雜的情緒瞬間全湧了上來」，但她覺得很驕傲，因為雖然他們一路走來遇到很多困難，但從沒想過放棄。

她認為兩人一年可能見不到3個月，也沒有經歷熱戀甜蜜期，在聚少離多平淡感情下，只有她們自己最了解，彼此永遠在對方心裡，她也感性告白何潤東：「謝謝你的包容與支持，謝謝你辛苦工作照顧這個家」。

Peggy要老公不用擔心沒辦法陪她，「因為有一個讓我一想到會微笑、會感到心安、會覺得踏實的精神支柱在我心裡，那個人就是你，我親愛的老公」，她也感性落淚說「10年不容易」，網友也直誇她們真的很棒。

Peggy臉書全文：

10年來我們的感情沒有變

愛與信任ㄧ樣在

雖然我們跟婚前ㄧ樣常常沒有見面

生活上其實也沒有太大的改變

除了能公開放閃外(笑)

真的什麼都沒有變

心裏其實很激動

回想起

無數個無法光明正大手牽手

像ㄧ般情侶般自在約會的日子

真的不是三言二語就能道盡

很多很複雜的情緒瞬間全湧了上來

但我很替我們感到驕傲

因為ㄧ路走來遇到很多困難

從來就沒有想過要放棄

即使ㄧ年可能見不到3個月

但在我們心裡對方永遠都在

雖然我們沒有手牽手走過這10年

更沒有經歷熱戀甜蜜期

在外人看來聚少離多平淡的感情下

只有我們自己懂

每ㄧ次的分開在相聚

讓我們更加珍惜每一分每ㄧ秒

平淡的愛才是我們所追求的

謝謝你的包容與支持

謝謝你辛苦工作照顧這個家

不能常見面的日子 不用擔心我

因為有ㄧ個讓我ㄧ想到

會微笑 會感到心安

會覺得踏實的精神支柱在我心裡

那個人就是你 我親愛的老公

—10週年快樂—真愛永遠都在❤️

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#其實我有哭

(中時電子報)