一例一休衝擊 台鐵便當日減產500個
台鐵便當是台鐵的金雞母，民眾總是大排長龍！但有民眾向行政院反映台鐵便當很難買，交通部長信箱做了回應，因配合一例一休人力較為不足，已請台鐵加強製作。據調查，台鐵便當從5月到7月間，與去年相比同期相比，下降超過2%，相當於每天減產500個。
根據《自由》報導，台鐵表示，一例一休的確增加人事成本與排班難度，但台鐵不會讓便當產量大幅下降，也沒有漲價打算，近來便當產量減少除因一例一休影響，更是為維護品質，民眾不用太擔心。
由於今年4月，台鐵遭週刊爆料實地走訪設有廚房的台鐵七堵、台北、台中、高雄及花蓮站，並購買11款便當私下送SGS檢驗，有2款便當驗出大腸桿菌超標，更有1款便當驗出不得驗出的大腸桿菌。
而台鐵便當1至5月銷售數字，比去年同期衰退0.38％，共售出416萬9136個便當，銷售額2億9526萬元，比去年2億9638萬元稍少，大概每天少售出100多個便當。當時台鐵便當銷售首度出現負成長。台鐵餐旅總所總經理黃士弦解釋，廚房運用已達極限。
(中時電子報)
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