布裘大復合是假的？裘莉團隊被爆止血「這事件」

布裘復合傳出是裘莉團隊放的假消息。(圖/達志影像)

好萊塢銀色夫妻檔，布萊德彼特與安潔莉娜裘莉，去年9月訴請離婚後，為了六名子女監護權，離婚官司鬧得沸沸揚揚，如今峰迴路轉傳出兩人有望復合，但卻有一說法指出是裘莉團隊放的消息，讓外界可說是霧裡看花。

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉是否復合，可說是全球關注焦點，不過有人指出此消息是裘莉團隊故意放的，主要是裘莉在新片選角過程中，竟用「錢」來測驗柬埔寨當地孩童，因此被挨轟偽善噁心，據悉她曾要求「浮華世界」更正報導，但未料該媒體卻公開訪問裘莉的文字檔和錄音，讓她形象可說跌至谷底，因此放出復合消息，純粹是想壓低此事件的攻擊聲浪，加上布裘皆未對此事作出回應，也讓人更懷疑其真實性。

(中時電子報)