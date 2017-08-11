中印洞朗對峙 美專家：雙方都把自己逼到牆角

中印在洞朗地區對峙近兩個月，印媒稱解放軍正在對峙周邊區域加緊部署，《美國之音》11日引述學者分析，指中國在洞朗對峙事件上太過高調，使自己陷入被動，現在打與不打都對自己不利。

《印度快報》(The Indian Express）10日報導，洞朗對峙已持續了七周，解放軍正在向對峙地區增兵。報導說，解放軍在雙方對峙地點1公里外地點搭起了約80餘頂帳篷，人數應不超過800人，再加上在對峙地點的300人，總人數大概在1200人左右。

新華社報導，截至8月7日，印軍仍有53人和一台推土機在中國領土上「非法滯留」。但據多家印媒稱，印軍在洞朗對峙地點上的人數不少於350人。《印度時報》的報導稱，印度在後方的甘托克、賓那古里和卡林朋各有一個山地師，每個山地師都有1萬人的兵力。

《美國之音》引述華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）美國印度政策研究員沃特森（Sarah Watson）看法，稱在對峙事件上，中國表現得過於高調，現在很難下台階。

她認為，「雙方都把自己逼到了牆角」，「印度稍好一些，主要是中國。現在中國很難既不丟面子、也不尷尬地收場，因為他們自己已經把這個事搞得太大了。」

沃特森表示，就算印度撤軍，接下來的問題是，中國會不會恢復築路，這是本次中印對峙的直接起因，如果中國擱置修路，就意味中國公開承認洞朗地區的主權存在爭議；一旦恢復，印度人會不會馬上回來，重新形成對峙局面，這是一個兩難的問題。

《美國之音》稱，中國學術界現在開始出現要求理智面對中印對峙的呼聲，學術界指出，9月廈門主辦的金磚國家領導人峰會恐遭印度抵制，「一帶一路」也可能受影響，因為印度有能力在印度洋封鎖中國的「海上絲綢之路經濟帶」的布局。

(旺報)