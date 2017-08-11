一條線 將中國分成2個世界

QQ即時線上人數地圖。（取自網路）

近日，中國大陸媒體、網路熱烈探討「一條看不見的線」，因為這條線將中國分成了兩個世界。這條線北起黑龍江省黑河，一路向著西南延伸，直至雲南騰沖。1935年，國立中央大學地理系主任胡煥庸通過數萬個資料一點一點在地圖上摸索出這條線，因此這條線又叫做「胡煥庸線」。

(中時電子報)

春運期間的百度遷徙地圖。（取自網路）

阿里菜鳥的物流預警雷達。（取自網路）

1935年，地理學家胡煥庸發表了《中國人口之分佈》。他可能沒有想到，這一連，將古籍中的文學記載量化，也預言了中國未來近百年的區域發展。這條線的西北一側有中國64%的土地和4%的人口；東南一側，有36%的土地和96%的人口。胡煥庸感歎：「多寡之懸殊，有如此者。」（取自網路）

此後80年，中國地圖從「海棠葉」變成了「雄雞」，分割線兩側的面積對比改為57%：43%，中國人口從「四萬萬」變成了13億，而人口對比，只移動了1.8%。（取自網路）

不僅是地形，胡煥庸線與400毫米等降水量線也頗吻合，這是中國半乾旱區與半濕潤區的分界線，也是古時遊牧與農耕文明的分界線，當然，這條線不是自古就有，秦漢時代，西北人口比例遠高於現在，然而宋元之際的一次全球氣候突變改變了一切，西北地方氣溫降低，雨水減少。（取自網路）

這條線在如今意味著什麼？首先，GDP對比上，胡煥庸線西北一側貢獻了中國GDP的4.3%，東南一側則貢獻了95.7%。（取自網路）

也是教育資源的分界線。（取自網路）