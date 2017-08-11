NBA》霸氣談降薪 杜蘭特：那是我的錢
為了幫助勇士留住上季摘冠陣容，杜蘭特先前選擇主動降薪續約，放棄將近千萬美元的頂薪，他在11日除了強調自己無須外界讚美，最重要的是能夠幫助勇士留住主力陣容，「那是我的錢，我能自己做主，也能自己決定！」
能夠如此霸氣回應，杜蘭特可說理所當然，畢竟原本可簽頂薪合約的他，改跟勇士續約2年5300萬美元，等於每年放棄大約950萬美元，這對一般人來說，或許難以想像，但對全力爭取衛冕的杜蘭特，這是必要的犧牲。
「我是個聰明人，更想促成柯瑞、伊戈達拉與李文斯頓的續約，之前他們賺太少了，因為他們合約金額不高，所以我選擇退一步，」杜蘭特說，「我只是跟鄧肯、諾維茲基等人學習，他們可以做到，我為何不行？」
勇士基本上留住上季奪冠主力陣容，更簽下尼克楊與卡斯比，整體陣容比上季更強，杜蘭特甚至透露，在幫忙招募尼克楊時，他也做出貢獻，「當我從勇士總管邁爾斯那邊聽到尼克楊的名字，我超興奮，因為我喜歡他。」
不過杜蘭特否認自己給了保羅喬治很多建議，努力說服他從溜馬跳槽雷霆，「我沒跟保羅說過雷霆的事，我只發短訊恭喜他，且告訴他會愛上那裡。我想現在整個西區都是全新挑戰，我已經等不及新球季開打了。」
(中時電子報)
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