雷聲大雨點小 中國還不想對印度動武
中印因邊境衝突僵持不下，雙雙在邊境增兵，對峙近兩個月來，緊張有增無減，衝突看似一觸即發。不過，專家認為，雖然中國堅決捍衛主權，連番嚴詞警告，並頻頻增兵、軍演秀拳頭，但真正動武的可能不大。
澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的「戰略家」（The Strategist）網的分析指出，北京9月即將在福建舉行金磚國家（BRICS）峰會，而這是除了5月的「一帶一路」高峰論壇外，中國今年另一大重頭戲。而與印度開戰，無疑會衝擊議程。
其次，中共第19次全國代表大會11月初即將揭幕，這每5年舉行一次的會議是中國政壇最重要的大事。預料中國國家主席習近平將會固權，確保第二個5年任期。對中國領導階層來說，這時最重要的，就是確保政情穩定，而與印度開戰，將製造不必要的錯綜複雜情勢。
第三，南海、東海周邊國家蠢蠢欲動。平壤對北京的勸阻聽而不聞，堅持發展核武，進行核試，雖然受聯合國嚴厲制裁，但仍絲毫不改強硬的態度。中國決策者勢必已注意到，北京正同時面對周邊的多方挑戰。至於與印度的邊境對峙，究竟是不是重中之重，目前還不清楚。
不過話說回來，中印對峙在中國整體戰略上的重要姓，仍取決於戰略利益與達成目標的手段。
首先，儘管金磚峰會的外交成功，確實是北京所渴望的。但如今維護領土主權，是中國的當務之急。而峰會提供了習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談，尋求外交對策解套的寶貴良機。然而，萬一雙方未達成協議，武力攤牌的機率便大幅提高。
其次，19大按部就班進行，雖然能穩固習近平的權力與權威，但為中國主權成功發動有限度的戰爭，卻未必有害。反之，這類戰爭將能凝聚人氣，增加中國菁英與民眾對習的愛戴。
第三，儘管中國溫和派反對為了國家利益與印度大動干戈，但鷹派卻會極力主張，這類懲罰性戰爭確保了獨特的戰略利益。
而戰勝印度除了能讓新德里臣服外，也能在整個亞洲產生漣漪效應，讓鄰國了解中國實權及決心的新戰略現實。此外，儘管美印近年來愈走愈近，但它們畢竟不是簽約盟國，萬一印度真的與中國爆發戰爭，華府會不會派軍馳援，還在未定之天。
(中時電子報)
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