竹南槍殺母子1死1傷 犯嫌聲押獲准

新竹市男子蔡禮董9日傍晚6時許，涉嫌因千萬債務糾紛，持改造手槍到苗栗縣竹南鎮公義里，射殺一對母子，造成朱姓女子死亡、朱女兒子手臂受傷。檢方認為蔡男涉犯殺人重罪，對槍枝來源交代不清，且有串供及反覆殺人之虞，向法院聲請羈押獲准。

苗栗地檢署指出，外勤檢察官黃智勇於案發當晚，指揮警方積極蒐證，蔡男當晚也投案，10日上午前往頭份殯儀館相驗，旋於下午解剖完畢，以利釐清死因。

檢察官經訊問死者家屬及涉案人後，認為蔡嫌涉犯刑法殺人、殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，殺人罪屬最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，且因被告對改造槍枝來源交代不清，有事實足認有勾串共犯、證人及反覆實施同一殺人犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

另外，犯罪被害人保護協會苗栗分會於檢察官相驗、解剖時，也派員一同前往慰問死者家屬，提供相關協助。

(中時)