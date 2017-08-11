MiLB》胡智為三振崔志萬 中繼2.1局狂飆5k

胡智為今面對洋基3A，中繼2.1局狂飆5次三振。(資料照 美聯社)

效力光芒3A(德罕公牛)的胡智為，今球隊與洋基3A(史克蘭頓/威爾克斯─巴里鐵道騎士)交手，胡智為在第3局就接替先發投手，中繼2.1局狂飆5次三振，展現壓制力，也連續3場中繼無失分。

胡智為今在第3局登板，首位面對打者是韓籍打者崔志萬，胡智為投出三振，單局讓打者3上3下，第4局續投，雖然面對首位打者被敲安，不過胡智為一口氣又連飆3K，展現壓制力。

胡智為此役中繼2.1局，僅被擊出1支安打，投出5次三振，近3場中繼出賽都無失分，自責分率也降至2.98，德罕公牛是在延長賽才靠著再見安打攻下再見分，以1比0擊敗史克蘭頓/威爾克斯─巴里鐵道騎士。

另外效力紅襪3A的胡智為，今面對印地安人3A，擔任開路先鋒鎮守三壘，可惜打擊還是沒有表現，4打數0安打，連兩場9打數未敲安，打擊率降至2成34。

(中時電子報)