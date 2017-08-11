MiLB》胡智為三振崔志萬 中繼2.1局狂飆5k
效力光芒3A(德罕公牛)的胡智為，今球隊與洋基3A(史克蘭頓/威爾克斯─巴里鐵道騎士)交手，胡智為在第3局就接替先發投手，中繼2.1局狂飆5次三振，展現壓制力，也連續3場中繼無失分。
胡智為今在第3局登板，首位面對打者是韓籍打者崔志萬，胡智為投出三振，單局讓打者3上3下，第4局續投，雖然面對首位打者被敲安，不過胡智為一口氣又連飆3K，展現壓制力。
胡智為此役中繼2.1局，僅被擊出1支安打，投出5次三振，近3場中繼出賽都無失分，自責分率也降至2.98，德罕公牛是在延長賽才靠著再見安打攻下再見分，以1比0擊敗史克蘭頓/威爾克斯─巴里鐵道騎士。
另外效力紅襪3A的胡智為，今面對印地安人3A，擔任開路先鋒鎮守三壘，可惜打擊還是沒有表現，4打數0安打，連兩場9打數未敲安，打擊率降至2成34。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。