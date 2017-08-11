柯P找網紅宣傳世大運 姚文智批：市長個人秀

台北市長柯文哲找「Youtuber」網紅合拍世大運宣傳短片，正反評價不一。有意問鼎下屆市長的民進黨立委姚文智今質疑，不解市府是在做內銷，還是行銷市長？他看了網紅宣傳片，好像是市長的「個人秀」，市民至今不知道世大運會帶給台灣或台北什麼樣的國際聲量。

姚文智上午邀請7名旅遊「部落客」觀賞世大運溜冰滑輪國手練習，並致贈香蕉、運動飲料，替選手加油打氣。隨後，姚文智更帶著部落客參觀台北機廠、大稻埕、華山文創園區、誠品書店、永康街及西門紅樓、青草街等處，宣傳北市景點，與市府互別苗頭意味濃。

姚文智表示，若台灣要花很多資源辦世大運，當然要把台灣這個國家、人民，讓全世界知道，但很可惜的是，主辦方沒有把握任何機會、窮盡洪荒之力宣傳台灣。

談及世大運手冊「Chinese taipei」風波，姚文智說，他了解稱「中華台北」是國家的困境，但也應藉由各種機會、資源、管道、努力，去讓世界知道台灣。如今是網路社會、網路民主時代，部落客即可以真實的語言介紹台北，希望藉此讓世界知道台灣人的友善、可愛及足以立足世界的優點。

對於北市府解釋稱「Chinese taipei」係FISU（國際大學運動總會）要求，姚文智則說，這就是態度問題，柯文哲印出來才說怪怪的，難道世大運花了6個月舉辦，市長都不看一下嗎？對於Chineses taipei、Taiwan等用詞沒有敏感度嗎？

媒體也追問，柯文哲近日言行是否令綠營支持者失望，姚文智則說，政治是為了價值、信念在努力，「台灣」就是一個價值、信念，如碰到事情都是漫不經心或妥協，沒有任何進度、建設的努力，會與民進黨所追求的愈來愈遠，在此情況下，如何合作或談遊戲規則，都難以說服人民。

至於世大運門票銷量不佳一事，姚文智指出，這就是宣傳「得不得法」，賽事有無窮盡洪荒之力去推動，是否讓台灣人民、台北市民都能加入、樂在其中，這很重要，但這活動有沒有到這種程度，大家都看得出來。

(中時)