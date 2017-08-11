台灣最美風景是人？漁港亂丟垃圾、禁域垂釣頻傳
台灣最美風景是人？為何總有些人沒有公德心，恣意破壞這美好生態？蟬鳴唧唧的炎熱暑假中，除了到海邊踏浪消暑外，不少人選擇垂釣來渡過漫漫仲夏，然而有部分垂釣愛好者，常會冒險前往危險水域、禁止垂釣區域、或氣候及海況不允許的情況下進行垂釣，忽略人身安全，而且又不經意的隨意丟棄垃圾，造成環境的髒亂。
為避免這些情事發生，新北市政府農業局特別呼籲垂釣愛好者，能夠注重自身垂釣安全，同時做好環境衛生維護，「有品釣客」從你我開始做起。
有品釣客 從漁港出發
農業局長李玟表示，近年來民眾從事休閒垂釣活動日趨熱絡，依據台灣釣權協會的調查顯示，全國潛在釣魚人數約200餘萬人，在如此龐大釣魚人口中，如何找出適當且安全釣魚地點，是政府刻不容緩的工作。爰此，本府為讓垂釣愛好者有安全的釣魚空間，而且又不影響漁港區域漁民作業前提下，已經公告開放12處漁港(淡水第二、六塊厝、後厝、草里、中角、水尾、野柳、深澳、水湳洞、和美、澳仔及福隆)部分漁港區域，提供民眾在港內進行垂釣。
農業局說明，在提供漁港部分區域給釣客垂釣的同時，也希望釣客能夠遵守規定成為「有品釣客」，怎樣才能成為「有品釣客」呢？首先必須注重自身安全，遵守垂釣安全規定，必須穿著救生衣及防滑釘鞋，避免前往危險水域、禁止垂釣區域、或氣候及海況不允許的情況下進行垂釣。
其次是維護垂釣區域環境衛生，不要隨意丟棄垃圾、釣具或釣餌等廢棄物，垃圾帶著走，海岸環境不用愁；再來就是落實垂釣資源保育概念，釣到太小的魚就放掉（釣大放小），讓牠有長大的機會。如此一來，才會有良好的親海空間，進而讓民眾能有知海與愛海的海洋保育理念。
(中時電子報)
關鍵字：漁港
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