美前總統甘迺迪之女 卡洛琳被選為波音董事

美國前總統甘迺迪之女卡洛琳，被選入波音董事會。（圖/美聯社）

據美國航空專家雜誌（aviationpros）報導，知名的航空製造大廠波音（Boeing），在今年訂單不如預期的狀況下，決定找來已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）之女、前美國駐日本大使卡洛琳（Caroline B. Kennedy）出任該集團董事一職。波音執行長丹尼斯·米倫伯格（Dennis A. Muilenburg）對外表示，「我認為，卡洛琳大使能為波音管理階層，帶來更宏觀、外交和國際化的視野，協助我們在高度競爭的國際環境中闖出一片天。她過往豐富的經驗和獨特的見解，料能給我們一個不一樣的衝擊。」

卡洛琳·甘迺迪，美國已故前總統約翰甘迺迪至今唯一在世的子女，年僅6歲就面臨父親公開遇刺的噩耗。行事低調的她畢業於常春藤名校哈佛與哥倫比亞大學（Columbia University），是一名律師與專欄作家，但不幸的是，與她一同相依為命長大的弟弟- 小約翰甘迺迪（John F. Kennedy Jr.）卻在1999年和妻子因私人飛機失事，雙雙意外身亡，當時讓有關甘迺迪家族的各種不好傳聞甚囂塵上。2008年當時任參議員的歐巴馬（Barack Obama）確定代表民主黨參選總統後，卡洛琳第二度公開支持並替他站台，並成功護送他入主白宮。

美國已故前總統甘迺迪（圖右）與幼年的卡洛琳（圖左）。（圖/美聯社）

卡洛琳甘迺迪（圖左）和前總統歐巴馬（圖右）。（圖/美聯社）

由於是甘迺迪現存唯一在世的子女，讓卡洛琳的一舉一動都倍受外界注意。歐巴馬前總統於2013年，任命卡洛琳為駐日大使，其特殊出身與背景，立即引起日本當地高度重視，在前往東京皇居向天皇遞交國書的過程，不僅日本皇室和政府給予高規格接待，實況轉播更擁有極高的收視率。身為民主黨籍政治世家的一份子，她那「大砲」的性格，更在去年大選前曾公開以「極為不適當」來批評川普的言論。

(中時電子報)