果真是怪獸電力公司？!歷任總統都怕台電
國內最近為了供電問題鬧得沸騰，閣揆林全受到壓力終於解除政府關冷氣的決策，但也再度強調不會重啟核電。說起來，林全算是有種對台電說「不」的官員，但這話若換成總統蔡英文來講，可能就不這麼簡單，因為台灣歷任總統碰到台電都「非死即傷」。
「信傳媒」昨(10日)發表社論，細數自李登輝以來的總統，每個都栽在台電這家公司，說台電左右國家興亡也不為過。文章指出，現在的台電出自於李登輝執政時期的「國營事業民營化」，當時曾對電業自由化提過修法，但礙於朝野難有共識，最後無疾而終。
陳水扁在2000年執政，上任不久即宣布廢核四。令人意想不到的是，這招令其支持度驟降，甚至時任行政院長的唐飛也跟他鬧翻。最後就一直走編列預算，但不商轉的拖延策略。
馬英九在2008年執政，執政時期碰上日本福島核電廠事件，面臨巨大反核壓力，也只得繼續核四不商轉。但是他在2012年連任後，又以台電虧損為由宣布「油電雙漲」，最後成為眾矢之的。
現在民進黨重新執政，蔡英文從選前堅持不會缺電，經過沒多久又立刻面臨限電危機。可以說，只要總統只要想廢核，台電就可以搞到你政權垮掉，一家公司足以影響國之興亡！
(中時電子報)
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