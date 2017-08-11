張平沼涉挪用金鼎證2.5億 一審判無罪

台灣商業總會理事長、金鼎證券創辦人張平沼，因涉結構債案遭判刑，但他當年為鞏固金鼎證經營權，找姪子張國安、外甥女林瑞足以競遠、匯普公司假借增加結構債RS交易金額名義，挪用金鼎證2億5000萬元被依違反證交法起訴，台北地院審理3年今(11)日宣判，合議庭認3人犯罪事證不足，全部無罪。可上訴。

張平沼、陳淑珠夫婦被控處理金鼎投信近86億元結構債時，規避應承受的1億多元損失，將虧損轉嫁到旗下金鼎證券；2013年7月，高院依違反證交法將張判刑7年6月、陳判刑8年6月，案經上訴最高法院，前年11月發回高院更審。

本案為結構債案後續案情，因法官審理認定張平沼挪用2億5000萬元，涉及犯罪行為，但檢察官並未起訴，依職權向檢方告發，台北地檢署查緝黑金專組檢察官2014年依違反證交法罪嫌起訴張平沼3人。

檢方當初指控，2005年4月開發金控欲併購金鼎證券，張平沼夫婦為求反制，主導金鼎證董事會決議通過與環華、第一、遠東證合併案，開發金控得知後，加碼購進環華證3公司股份，最後金鼎與第一完成合併。

張平沼夫婦為鞏固金鼎證經營權，除由張平沼親自與開發金周旋，多次在媒體表達強硬反對立場，張得知開發金欲以子公司中華開發工銀旗下之中瑞創投，積極向第一證股東購買股票，除指揮員工透過媒體廣告、民眾耳語或電話詢問方式以每股13.9元價格向第一證股東洽購外，並計劃由張國安掛名、林瑞足實際負責業務的聯昇投資購買第一證股票。

檢方認為，張平沼將金鼎證部分債券移至家族投資的競遠、匯普公司，卻未告知金鼎證，假借競遠、匯普增加結構債RS(債券附買回)交易名義挪用2億5000萬元購買第一證股票，直到隔年8月被金管會金檢發現，張平沼等人才將資金陸續歸還金鼎證。

(中時)