呂秀蓮怨小英從不找 蔡英文今公開推崇她

蔡英文總統今天出席 「2017CALD亞洲自由民主聯盟-女權高峰會」，日前抱怨「蔡總統從來不找我」的前副總統呂秀蓮也坐在台下。總統致詞時特別提到呂秀蓮。她說，台灣在增加女權的這條路上有很多前輩，特別是前副總統呂秀蓮，她在促進性別平等上有不可動搖的承諾；並對台下的呂秀蓮說，「妳是台灣的民主化不可或缺的力量」；更請在場的人給呂掌聲。

蔡英文對呂秀蓮釋出善意，不知道是否「破冰」，不過蔡英文總統致詞後，與與會者合影，剛被蔡英文總統提到，並請大家給予掌聲的呂秀蓮，專程送總統一起下樓。

蔡英文出席女權高峰會致詞時指出，她非常開心能成為亞洲自由民主聯盟高峰會第一次來台舉辦，民進黨能與CALD一起合作，讓大家見證台灣捍衛自由民主的進步。

總統說，三十年前解嚴後，看到台灣在人權、女權上都有很大的進步，台灣一直走了很長的一條路，提倡性別行等，強調自由民主的價值方面，「在現場有很多先進，都做了很多努力，要謝謝他們，尤其是呂秀蓮前副總統」。

總統指出，為了要進一步提倡性別平等，必需突破傳統的限制，讓女性有機會發聲，有機會實現夢想，過去從30年，其實30年前走到今天這一步，台灣有立法，超過100名的企業要提供育兒服務，還有長期照顧的政策推出，減少婦女育兒、養育的負擔，同時針對女性的企業家、創業家有推出優惠的貸款，在立院有性平會，也一直推動所有政策都有考慮性別平等的議題。

總統說，推動女權的時候，台灣不是第一個這麼做的亞洲國家，在亞洲自由民主聯盟下的會員國都有做這樣的努力，亞洲自由民主聯盟是一個非常好的平台，互相交流在婦女方面的經驗，在去年亞太經合會議之中，台灣以及美國也一起推動婦女創業的基金，這是一個很好的例子，也就是一起推動女性政治的參與，增加女性政治的參與率。

總統表示，看到婦女權益的方面在各國家都有非常多前輩愛推動，今天也要跟大家分享台灣在女權推動上跨出重要的一步，未來會持續努力。

(中時)