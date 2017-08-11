《還珠》開鏡照出土！林心如甜到出汁
林心如、趙薇以及范冰冰當時因為演出瓊瑤的《還珠格格》爆紅，當初還是演藝圈新人的范冰冰現在更是超級A咖，林心如與趙薇同樣表現出色；而近來有組《還珠格格》開鏡的老照片再網上流傳，當時的三姝看來稚嫩，尤其甜美的林心如更相當亮眼。
《還珠格格》早期開鏡照近來在微博流傳，當時的林心如、趙薇以及范冰冰都相當稚嫩，幾近素顏的模樣被讚顏值超高，尤其飾演「紫薇」的林心如，當時就已經以一張甜美臉蛋征服許多男性，而現在的「范爺」范冰冰在當時同樣也已經展現明星風範。
至於趙薇當時也是氣質出眾，尤其在現在幾乎是PS當道的演藝圈，這組照片就被大讚這才是真正的演藝圈美女！
(中時電子報)
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