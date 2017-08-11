王世堅爆 世大運1845位國外選手安檢未審核

台北市議員王世堅在電台訪問時透露世大運選手安全審核仍有千餘人尚未完成。（電台提供）

台北市議員王世堅11日接受電台訪問時語出驚人表示，世大運已有11007位國外選手報名參賽，至今還有1845位選手的安全資料尚未審核，也就是說，國外選手連基本簽證都拿不到，比率占18％，世大運只剩9天，負責主辦、收取報名資格和查驗資料的北市府，現在依舊吊兒啷噹。

王世堅接受本報訪問時指出，目前外籍選手安全審核中仍有331人，但未審核未送件的還有1512人，這是他說還有18％選手連入境都有問題的原因。他反諷地說，北市府自誇是歷來維安規格最高，反恐能量最強的一次國際賽事活動，但選手安全審核竟拖延至今仍未完成，眼看就來不及。「這又不是啦啦隊，是選手耶！」

王世堅痛批世界大學運動會手冊以「中華台北（Chinese Taipei）」代表台灣，北市府處理不力，挨批自我矮化，王世堅為此痛批柯文哲態度散漫、窩囊，他說柯文哲「出賣台灣人價值」、「違背台灣人的倫理」、「每件事都在說謊」，講到激動處，他要民進黨「不要和魔鬼交易」，也要柯文哲「不要政治綁架、感情勒索」。

在王世堅眼中，世大運到目前海外售票張數總共2693張，很多國家只有個數；美國最多1233張，以色列4張、阿拉伯大公國2張、泰國6張、波蘭5張、巴西8張，日本還算捧場有237張，可是這些海外票卻是斥資2億4千萬元，等於每張票花10萬元宣傳。他笑說乾脆對國外觀眾交個朋友，招待來回機票加食宿，每位10萬元也都夠了。

針對王世堅的批評，世大運籌委會表示，世大運維安沒有退讓空間，有關移民署安全審查進度，只要提送資料有不足或辨識疑慮(例如照片反光、護照影本沒有印完全等等)，移民署都會要求重新送補件。組委會全力配合移民署對於安全審查的機制與規範，並有專責同仁隨時掌握情況，遇有需補件情形也會立即通知申請單位重新提送資料送審。保證進度在掌控內。

(中時)