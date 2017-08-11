王世堅爆 世大運1845位國外選手安檢未審核
台北市議員王世堅11日接受電台訪問時語出驚人表示，世大運已有11007位國外選手報名參賽，至今還有1845位選手的安全資料尚未審核，也就是說，國外選手連基本簽證都拿不到，比率占18％，世大運只剩9天，負責主辦、收取報名資格和查驗資料的北市府，現在依舊吊兒啷噹。
王世堅接受本報訪問時指出，目前外籍選手安全審核中仍有331人，但未審核未送件的還有1512人，這是他說還有18％選手連入境都有問題的原因。他反諷地說，北市府自誇是歷來維安規格最高，反恐能量最強的一次國際賽事活動，但選手安全審核竟拖延至今仍未完成，眼看就來不及。「這又不是啦啦隊，是選手耶！」
王世堅痛批世界大學運動會手冊以「中華台北（Chinese Taipei）」代表台灣，北市府處理不力，挨批自我矮化，王世堅為此痛批柯文哲態度散漫、窩囊，他說柯文哲「出賣台灣人價值」、「違背台灣人的倫理」、「每件事都在說謊」，講到激動處，他要民進黨「不要和魔鬼交易」，也要柯文哲「不要政治綁架、感情勒索」。
在王世堅眼中，世大運到目前海外售票張數總共2693張，很多國家只有個數；美國最多1233張，以色列4張、阿拉伯大公國2張、泰國6張、波蘭5張、巴西8張，日本還算捧場有237張，可是這些海外票卻是斥資2億4千萬元，等於每張票花10萬元宣傳。他笑說乾脆對國外觀眾交個朋友，招待來回機票加食宿，每位10萬元也都夠了。
針對王世堅的批評，世大運籌委會表示，世大運維安沒有退讓空間，有關移民署安全審查進度，只要提送資料有不足或辨識疑慮(例如照片反光、護照影本沒有印完全等等)，移民署都會要求重新送補件。組委會全力配合移民署對於安全審查的機制與規範，並有專責同仁隨時掌握情況，遇有需補件情形也會立即通知申請單位重新提送資料送審。保證進度在掌控內。
(中時)
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