府：說兒少議題人間蒸發 是對程序誤解

針對《聯合報》今天刊載「司改國是總結會議 兒少議題人間蒸發」報導，指司改國是會議分組會議決議的相關議題有「消失」一事，總統府發言人黃重諺今表示，這個說法是對議事程序的誤解，分組會議中做成的決議，只要沒有在總結會議中被提案修改或刪除，就沒有消失的問題，更不會蒸發。

黃重諺指出，由於分組會議決議高達4萬多字，引起外界有所謂「包山包海」的批評。考量到一般人無法消化4萬字的內容，因此才把這些決議精簡歸納為日前公布的12大議題重點，讓司改國是會議的形貌輪廓更容易被社會理解。至於原先在分組會議做成的決議，只要未在總結會議被提案修改或否決，相關的討論與決議紀錄就一直都在。黃重諺說，現在歸納之後的描述，有一部分人搞不清楚，錯以為原本的決議不見了，其實全部都在，不需過度擔心、過度解讀。

黃重諺說，報載所提及的相關議題，都已經在分組會議時做成決議，也未有人提案在總結會議要加以否決，而相關議案的討論過程、所做成的決議資訊，也都完整的刊登在總統府司法改革國是會議的網頁上，沒有消失，也不會蒸發，請這些朋友寬心，而對於委員們在這些議題推動上的努力及用心，我們也表示感佩。

(中時)