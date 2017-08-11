日本10大爆紅離島排行榜 「日本夏威夷」人氣最夯

鄰近台灣的沖繩有湛藍的海水、白色的南國海濱、色彩鮮豔的海魚穿梭在成群的珊瑚礁中，這裏作爲休閒度假區和潛水運動的場所深受人們的歡迎。（達志影像／shutterstock提供）

沖繩處處可見大自然美景！式風情的廟宇座落在海灘邊，美不勝收！ （達志影像／shutterstock提供）

炎炎夏日就想往海邊、泳池，享受清涼避暑的絕佳勝地。而今年暑假最熱門海島是哪座？日本網路訂房網近日公布「日本10大爆紅離島排行榜」，其中有「日本夏威夷」之稱的沖繩縣人氣最高，能「一島兩玩」又可潛入湛藍海水，一窺美麗海洋生態，吸引遊客朝聖。

樂天旅遊訂房網依據今年夏季7、8月預約住宿旅客數與天數統計，發現與去年同期相比，有10大離島訂房成長率飆高。近年來國人旅遊常見地點之一沖繩縣，是今年日本10大爆紅離島的最大贏家。

隸屬沖繩上榜的島嶼分別有黑島、渡嘉敷島、與那國島及阿嘉島，都是潛水客的天堂，各個島嶼海底風情大不相同。例如渡嘉敷島海水清澈，有「Kerama Blue」之稱；與那島國則有神秘的古文明海底遺跡，適合喜愛探險的遊客，體驗不同海上風光。

而榮登爆紅排行榜第1名寶座的八重山諸島的黑島，島嶼西側的仲本海岸海水清澈，除了能享受浮潛之外，黑島也是日本著名「牛之島」，因島上飼養上千頭牛，多過當地人口10倍以上，造就「牛比人多」的有趣風景而聞名；且從黑島乘坐高速船，約30分鐘可到達石垣島，諸多優點讓黑島較去年同期訂房率驟升150%。

第3名的渡嘉敷島位在慶良間諸島的東端，島上的Tokasiku海灘及阿波連海灘海水清澈，透明程度世界知名，有「Kerama Blue」之稱；細白沙灘與蔚藍大海完美結合，美不勝收，吸引許多遊客前往朝聖。

另鹿兒島縣今年人氣飆高，縣內離島也跟著水漲船高；排行榜上第2名的與論島，今年訂房率增長率超過去年同期的114%。與論島位在鹿兒島最南端，島上獨有的美麗白色沙洲「百合濱」，一年中只有春、夏退潮時，才有機會出現，讓旅客紛紛前往一窺究竟。

榮登第4名的喜界島，是位在奄美群島東北部的珊瑚礁島，至今每年仍隆起約2公厘，是少數仍在隆起中的島嶼。旅客可走過島上遍布的甘蔗田，並欣賞四處飛舞的大白斑蝶等多種蝴蝶，體驗喜界島的豐富自然生態之旅。

●2017日本10大爆紅離島排行榜

第1名 沖繩縣 黑島 又稱「牛之島」，飼養牛數量是總人口10倍以上；島嶼西側海水湛藍，可浮潛。

第2名 鹿兒島縣 與論島 春夏退潮時才會現身的神秘白色沙洲「百合濱」，廣為人知。

第3名 沖繩縣 渡嘉敷島 海灘有「Kerama Blue」美名，清澈海水獲潛水客喜愛。

第4名 鹿兒島縣 喜界島 島上遍布甘蔗田，與各種美麗蝴蝶，自然生態豐富。

第5名 長崎縣 五島列島 「長崎的教會群及基督教相關遺産」正爭取登錄世界遺產。

第6名 鹿兒島縣 徳之島 超過400年歷史的「全島鬥牛大賽」，刺激精彩。

第7名 沖繩縣 與那國島 疑似古代人類的海底遺跡，潛水就能一探究竟。

第8名 島根縣 隠岐島 島上奇特岩石搭配夕陽，如同蠟燭上點火，美不勝收。

第9名 沖繩縣 阿嘉島 沖繩行家喜愛的美麗島嶼，不用潛水即可看到熱帶魚。

第10名 香川縣 直島 漂浮在瀨戶內海，作為藝術之島受到歡迎。

(中時電子報)