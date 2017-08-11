美報告：2016年陸溫、溫室氣體、海面高度全破紀錄

美國國家海洋暨大氣總署2016年1月公布全球氣溫數據。(美聯社)

美國國家海洋暨大氣總署( National Oceanic and Atmospheric Administration)今公布的2016年氣候狀態報告顯示，全球陸地和海的氣溫創下新高，全球暖化出現加劇的現象。

全球陸地氣溫去年創下137年、有記錄以來的新高，海表面溫度也創下新紀錄，海平面高度更創下有衛星紀錄24年來的最高紀錄。同時溫室氣體排放量增加的速度也打破以往數據，二氧化碳濃度首次飆破400ppm大關。

2016年是全球連續第3年創下高溫，目前全球陸地和海洋表面的氣溫，比1981到2010年間的均溫高了0.45˚C到0.56˚C，比起工業時代前的均溫高超過1˚C。

該報告指出去年高溫的原因來自年初的聖嬰現象，以及長期累積的全球暖化現象，氣象學家指出聖嬰現象的影響其實不大，主要是人類因素導致高溫。

雖然2015年的巴黎氣候協定設定的目標，是要將全球氣溫控制在比工業時代高1.5˚C內，但美國總統川普(Donald Trump)宣布美國將退出該協定，使得另一份即將公布的聯邦報告的作者擔心，白宮會干涉報告內容。目前川普政府正在審核、並已經修改兩次，雖然主要內容和之前已公布在網上的草稿一致。

報告作者表示目前川普政府出現任何反對或封口的動作，但因川普宣布退出巴黎協定，勢必會和這份報告產生矛盾，白宮表示在報告正式公布前，不會對草稿發表評論。

(中時電子報)