美報告：2016年陸溫、溫室氣體、海面高度全破紀錄
美國國家海洋暨大氣總署( National Oceanic and Atmospheric Administration)今公布的2016年氣候狀態報告顯示，全球陸地和海的氣溫創下新高，全球暖化出現加劇的現象。
全球陸地氣溫去年創下137年、有記錄以來的新高，海表面溫度也創下新紀錄，海平面高度更創下有衛星紀錄24年來的最高紀錄。同時溫室氣體排放量增加的速度也打破以往數據，二氧化碳濃度首次飆破400ppm大關。
2016年是全球連續第3年創下高溫，目前全球陸地和海洋表面的氣溫，比1981到2010年間的均溫高了0.45˚C到0.56˚C，比起工業時代前的均溫高超過1˚C。
該報告指出去年高溫的原因來自年初的聖嬰現象，以及長期累積的全球暖化現象，氣象學家指出聖嬰現象的影響其實不大，主要是人類因素導致高溫。
雖然2015年的巴黎氣候協定設定的目標，是要將全球氣溫控制在比工業時代高1.5˚C內，但美國總統川普(Donald Trump)宣布美國將退出該協定，使得另一份即將公布的聯邦報告的作者擔心，白宮會干涉報告內容。目前川普政府正在審核、並已經修改兩次，雖然主要內容和之前已公布在網上的草稿一致。
報告作者表示目前川普政府出現任何反對或封口的動作，但因川普宣布退出巴黎協定，勢必會和這份報告產生矛盾，白宮表示在報告正式公布前，不會對草稿發表評論。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。