鐵達尼號CP終相守？！李奧爆與凱特秘遊法國

李奧納多與凱特溫絲蕾被拍到秘遊法國，被爆「鐵達尼號CP」成真。(達志影像)

1997年詹姆斯卡麥隆執導的《鐵達尼號》成為影史最經典也最賣座的愛情電影，男、女主角李奧納多狄卡皮歐與凱特溫絲蕾之間的虐心悲戀，也賺得全球無數觀眾大把眼淚，多年來一直是影迷心目中的「最佳CP」，而他們多年來始終維持極好的關係，但卻身旁那個人卻總不是彼此，然最新一期《Star》雜誌竟拍到傑克與蘿絲秘遊法國，爆料鐵達尼號CP成真，早已偷偷成為戀愛關係。

眾所周知是個長腿名模控的李奧納多，今年竟無來由恢復單身，與交往1年的丹麥辣模妮娜艾格德分手，神奇的是沒伴後他反倒神清氣爽，一洗邋遢大叔汙名；至於凱特，在2012年梅開三度，和富商奈德羅肯洛結婚多年並給他生了個兒子，而她婚後反倒拍了不少電影作品，不知是否因工作冷落老公，竟被拍到多張與李奧勾肩搭背的親密照，被八卦雜誌在封面大大寫著「李奧與凱特終於交往了」，讓人驚訝不已。

報導指出李奧納多至今仍處處護著凱特溫絲蕾，兩人的超好交情讓女方的富尪森77，在感情上造成嫌隙，關係惡化已長達數個月，然有消息人士向《Gossip Cop》透露，凱特與李奧只是朋友關係，還轉述了李奧納多的回應，反駁《Star》的論述。

(中時電子報)