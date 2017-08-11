MLB》洋基得點圈慘！殘壘多藍鳥12個遭完封
葛雷(Sonny Gray)先前在運動家時，就經常好投拿不了勝投，或許他原先還期待到洋基後，這樣的狀況會好轉一點，不過事與願違，他今(11日)先發對戰藍鳥，繳6局2責失優質先發，但洋基打線全面熄火，殘壘比藍鳥整整多12個殘壘之多，終場洋基0比4遭完封，葛雷悲情苦吞3連敗。
葛雷轉到洋基後，首秀對戰印地安人投6局失4分，不過僅2責失，連6場繳優質先發，但卻吞下本季第6敗。此役他投6局也只被打4安，失3分只有2責失，另有6K，再度投出優質內容，真要挑剔就是4次保送偏多，且第2、第3局分別送出1次保送，最後都導致失分結果。
然而葛雷掉的3分，對洋基來說是無比巨大。他們此役打線雖從藍鳥先發艾斯卓達(Marco Estrada)手中敲5安，比葛雷挨的安打還多，前5局僅第4局沒站上得點圈，卻1次也沒能送回分數。藍鳥整場只留下7個殘壘，洋基竟多達19個，拿手的全壘打也卡彈，想不輸都難！
洋基敗下陣來後，美聯外卡雖仍領先2場勝差，不過距領先的紅襪已有4.5場勝差，加上紅襪補強陣容後，近期拉出一波8連勝，洋基想趕上是頗有難度。至於美聯外卡戰況激烈的第2到第4，今天只有光芒出賽，而他們撂倒印地安人，與暫居第2的水手勝差只剩0.5場。
(中時電子報)
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