缺電漲水費 藍委批蔡政府不知「三苦」

國民黨立法院黨團總召林德福（中）及副書記長王惠美（左）、蔣萬安（右）痛批蔡政府不知「三苦」。（姚志平攝）

針對限電危機後又傳出台水提出水價調漲及「枯水水價」的構想，國民黨立法院黨團11日舉行記者會，黨團總召林德福及副書記長王惠美、蔣萬安痛批水費若大幅調漲，勢必繼一例一休後帶動另一波物價的上揚，蔡政府根本是一個「不知民間疾苦」、「不知苦民所苦」、「不知聞聲救苦」的無良政府。

(中時)