司改國是會議明總結 民間司改會呼籲落實決議
司改國是總結會議明天登場，民間司法改革基金會今天召開記者會強調，總結後才是司改的關鍵時刻，司改國是會議上所做出的決議能否落實，將是影響蔡英文總統司改成敗與否的關鍵。
民間司改會董事長、律師林永頌指出，1999年的司改國是會議有很多決議後來都未成為法律或法案，而實務上涉及法律相關的司法院跟法務部又常常是政策相左，很多法案是互相杯葛無法前進，要不然就是本身提的法案過於保守，導致決議無法落實。
林永頌表示，司改許多議題需要跨部會、跨院協調，總統應以其高度設立溝通平台，以利協調需要跨部會、跨院始能通盤解決的司法改革難題。此外，由於分組決議甚多，排定先後落實順序無可厚非，建議總統應該在每年1月11日司法節當天，向全民報告司法改革進度。
林永頌同時宣示將籌組「民間監督落實司改國是會議聯盟」，邀集關心司法議題之司法改革國是會議委員、公民社會之個人或NGO組織團體加入，督促官方落實司改國是會議之決議。
(中時)
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