父癌逝 跑堂店小二力拚上台大
雲林縣虎尾高中陳振賢媽媽是越南新住民，父母賣麵維生，他每天清晨5點就起床，幫忙爸媽備料開始做生意，洗碗、端盤子。2個多月前，父親突然病倒，經檢查是肝癌末期，全家都難以接受父親就此撒手人寰，他心情大受影響，學測考了63級分，可上國立大學，為告慰爸爸在天之靈，把悲憤化為力量，投入指考，考出415原始高分，錄取台大政治系。
雲林縣長李進勇、斗南長張勝雄等人上午專程前往陳家道賀，並致贈小禮物，陳振賢母親依舊忙裡忙外，還請一行人吃麵。
「你是我學弟」，也是台大畢業的李進勇稱讚陳振賢堅毅的心，未被外界困難打倒，鼓勵陳繼續秉持積極正向的求學精神，好好利用時間吸收各種知識，將學習的知識化為養分，使自己更加茁壯美好，日後學成可以回到雲林貢獻一己之力，讓雲林愈來愈美好。
陳母嫁來台灣已有20年，育有一雙兒女，她說兒子很乖，早上5點就起床幫忙賣麵，直到7點才去上學，她不懂華文，無法教他，念書都靠他自己。
虎尾高中教務主任黃炯賢指出，陳振賢3年前以2A3B成績進入該校就讀，在校成績表現平平，經過3年努力，異軍突起上台大，成為黑馬，大家都很驚訝。
陳振賢表示，他想考更好的成績給爸爸看，只是沒有想到能考上台大，「跌破所有老師的眼鏡，也跌破自己的眼鏡」，全家人都開心不已。
師長親友說，陳振賢學測63級分，可以上國立大學，但未能上他理想學校及科系，爸爸在考前病逝對他打擊很大，他忍著悲傷想考更好的學校告慰爸爸，所以繼續準備指考，終於如願錄取最好的學校。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。