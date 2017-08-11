父癌逝 跑堂店小二力拚上台大

雲林縣長李進勇（右）向考上台大的虎尾高中畢業生陳振賢（左三）說，「你是我學弟」，陳生笑得很開心。（許素惠攝）

考上台大的虎尾高中畢業生陳振賢媽媽是越南新住民，賣麵維生。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇（左四）致贈禮物向考上台大的虎尾高中畢業生陳振賢（左五）祝賀。（許素惠攝）

雲林縣虎尾高中陳振賢媽媽是越南新住民，父母賣麵維生，他每天清晨5點就起床，幫忙爸媽備料開始做生意，洗碗、端盤子。2個多月前，父親突然病倒，經檢查是肝癌末期，全家都難以接受父親就此撒手人寰，他心情大受影響，學測考了63級分，可上國立大學，為告慰爸爸在天之靈，把悲憤化為力量，投入指考，考出415原始高分，錄取台大政治系。

雲林縣長李進勇、斗南長張勝雄等人上午專程前往陳家道賀，並致贈小禮物，陳振賢母親依舊忙裡忙外，還請一行人吃麵。

「你是我學弟」，也是台大畢業的李進勇稱讚陳振賢堅毅的心，未被外界困難打倒，鼓勵陳繼續秉持積極正向的求學精神，好好利用時間吸收各種知識，將學習的知識化為養分，使自己更加茁壯美好，日後學成可以回到雲林貢獻一己之力，讓雲林愈來愈美好。

陳母嫁來台灣已有20年，育有一雙兒女，她說兒子很乖，早上5點就起床幫忙賣麵，直到7點才去上學，她不懂華文，無法教他，念書都靠他自己。

虎尾高中教務主任黃炯賢指出，陳振賢3年前以2A3B成績進入該校就讀，在校成績表現平平，經過3年努力，異軍突起上台大，成為黑馬，大家都很驚訝。

陳振賢表示，他想考更好的成績給爸爸看，只是沒有想到能考上台大，「跌破所有老師的眼鏡，也跌破自己的眼鏡」，全家人都開心不已。

師長親友說，陳振賢學測63級分，可以上國立大學，但未能上他理想學校及科系，爸爸在考前病逝對他打擊很大，他忍著悲傷想考更好的學校告慰爸爸，所以繼續準備指考，終於如願錄取最好的學校。

(中時)