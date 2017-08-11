女星不倫戀逼尪走絕路 再爆為結婚花錢斷開亡夫家人

上原多香子爆發不倫戀，把亡夫TENN逼上絕路。(圖/blogos.com、東網)

日本女團「SPEED」成員上原多香子，據悉因為偷吃F4男星阿部力，加上對話紀錄曝露想為阿部力生小孩，因此把亡夫TENN逼上絕路，未料再被媒體踢爆，為了能和新歡舞台劇作家結婚，竟不惜花錢斷開亡夫家人。

根據日媒報導，TENN上吊身亡後，上原多香子依舊堅持冠夫姓，也給外界有情有義印象，未料這全只是表面功夫，今年5月被拍到舞台劇作家高山和也親密互動，讓她急迫在消息曝光前，向亡夫家人坦承有新戀情並計劃再婚，決定要遷出戶籍改回原姓氏，此舉動也惹火TENN全家人，要她拿數千萬日幣解決，但拿不出這麼多錢的她，協議改為「每個月分期付款」，不過亡夫家人不願與她有過多牽連，因此拒絕此提議。

深陷不倫風暴的上原多香子，明天將在名古屋演出舞台劇，今天預定出席彩排，至於是否會公開回應此事件，也備受外界矚目。

(中時電子報)