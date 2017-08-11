大潭緊急發電機組再等等 至少延期1個月

原本預估週三（9日）併聯試運轉的大潭7之1號機上路時間確定再延期。日前大潭7之1號機嘗試併聯食，發現發電機開關（斷路器）異常，台電評估，修復時程約需要1個月時程，上路還要再等等。

台電發言人林德福指出，今（11）日下午會開會檢討新機組試俥排程。技師這兩天盤點大潭7之1號機未來修復計畫，發現發電機、變壓器均沒受損，出狀況的是斷路器，大潭7之1號機斷路器與通霄3號機本來預定要安裝的斷路器是同一個型號，會先把通霄3號機斷路器移至大潭7之1號機使用。

至於和平電廠電塔修復狀況良好，能源局副局長李君禮表示，和平電廠電塔主體已完工今將進行導線安裝，預估今晚最遲明早就可以完工。下週一尖峰前提供65萬瓩電力，下週五前可以恢復135萬瓩滿載發電。

李君禮指出，和平電廠原本是滿載發電，突然斷電可能有部分設施毀損，台電雖已派人協助測試小機組，但風扇等大機組要等線路安裝完成後，輸電進入電廠啟動機組後才能測試。

李君禮認為，未來下週大林新1號機也可以維持穩定出力20萬瓩，未來一週預估燈號保持橘燈或黃燈。

(工商)