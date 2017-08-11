邱太三要求謹慎審核性侵案 但張作驥仍獲准假釋
法務部長邱太三上月因凌虐邱小妹死亡的生父假釋後，再犯性侵案，要求矯正署應「謹慎評估」辦理性侵、暴力案件收容人假釋案件，但言猷在耳，矯正署上周卻審核通過涉性侵案的名導張作驥假釋案。
55歲的張作驥2013年5月被一名女編劇指控性侵她，法院判刑3年10個月定讞，前年4月進入北 監服刑，張作驥服刑期間，拍攝了長約38分鐘的短片《鹹水雞的滋味》，獲選為19屆台北電影節「最佳短片」獎，創下矯正機關首例。各界推測，張作驥拍片獲獎，是矯正署同意張假釋的原因之一。
張作驥前年4月入監迄今已服刑2年多，因表現良好，達到《行刑累進處遇條例》的縮短刑期規定，而縮短刑期，因此張到明年12月底就刑滿。張日前向北監申請假釋，上月中旬獲北監初審通過。
但12年前在超商前打死5歲女兒引發「邱小妹事件」的邱姓生父，2013年假釋出獄後，竟又對女友的11歲女兒伸狼爪，2度性侵得逞，北檢上月19日起訴邱男，引發社會關注，法務部長邱太三相當重視，即在部務會報上指示矯正署應「謹慎評估」辦理性侵、暴力案件收容人假釋案件。
邱太三指示矯正署「日前媒體報導傷害邱小妹致死事件之邱姓假釋付保護管束人再犯性侵案件，引起社會關注，請矯正署於審查性侵與暴力案件收容人之假釋案件時，應更周延並謹慎評估辦理。」
據了解，矯正署上周召開假釋審查會，是在徵尋醫療小組意見、經過審慎審核後，認為張出獄後再犯可能性降低，同意讓他假釋。但此與邱太三的指示有落差。
依規定，張獲矯正署核准假釋後，矯正署要轉請檢察機關署向法院聲請保護管束獲准，檢方會開出釋票給北監釋放，張必須在24小時內向北檢報到，由觀護人決定是否在保護管束期間內對張上電子腳鐐。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。