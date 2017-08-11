中石化國賠案二審改判 賠償金增為1.9億
纏訟9年的中石化安順廠戴奧辛國賠案11日二審宣判，台南高分院改判經濟部不用國賠，全部賠償金額由中石化公司負擔，賠償金由一審判決1億6817萬再增加2000餘萬元，為1億9158萬元，居民代表律師李合法呼籲中石化公司別再上訴，盡快賠償居民。
中石化安順廠戴奧辛汙染國賠案歷經10年審判期，2015年12月一審判決居民勝訴，中石化、經濟部需連代負賠償責任，賠償227位居民共1億6000餘萬。
雙方皆不滿判決上訴二審，台南高分院11日作出改判，認為居民求償經濟部的理由不符合國家損害賠償要件，判決國賠金全由中石化公司負擔。
二審判決國賠金增加2000餘萬，總金額共為1億9000餘萬，因9年審理過程中，死亡50位告訴人，由親友承受訴訟，賠償人數增為376人。
台南高分院庭長李文賢解釋，總賠償金增加2000餘萬，主要是增加原告的糖尿病醫療費以及告訴人的侵害居住安寧人格法益。
醫療費以每人每年1萬9010元計算，從言詞辯論終結日（106年6月9日）起算至平均餘命為止。
(中時)
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