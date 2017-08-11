中油怨觀塘環評延誤建港 環保署反駁

為了保護大潭藻礁，當地居民要求中油停止開發觀塘工業港。（資料照／廖德修攝）

媒體報導，中油董事長陳金德受訪時指稱，中油估算若要如期為大潭供氣，第三接收站年底前動工「已經是底線了」。對於外界因大潭藻礁議題要求中油停建，陳金德很是無奈。

環保署副署長詹順貴今(11日)上午表示，中油陳金德董事長應該早已收到剛才所傳環保署7/21的發文，公文已清楚要求中油應該依環評法第18條提因應對策。卻仍主動透過媒體放話，以與事實不符的內容批評環保署與專案小組委員，這絕非面對問題解決事情之道。

從7月21日的公文可以看出，環保署認為，整個觀塘工業區開發計劃對藻礁生態確實會造成不良影響，請中油在9月30日前提出因應對策，等環保署核准後再切實執行。

(中時)