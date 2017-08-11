亞洲盃男籃》法迪賣老命 黎巴嫩仍輸紐西蘭
都已38歲的「高齡」，今年亞洲盃男籃賽地主黎巴嫩老將法迪11日仍奮勇貢獻全場最高33分，外加11籃板、8助攻，可惜黎巴嫩仍以82比86不敵紐西蘭，依照目前戰績走向，中華隊很有機會在12強淘汰賽對上法迪！
昔日擁有「西亞猛虎」封號的法迪，卻在國家隊打打停停，除了因為傷痛，也曾跟黎巴嫩籃協鬧內訌，甚至一度退休卻又復出，但他在黎巴嫩籃壇的地位絲毫未損，隨著亞洲盃在黎巴嫩舉行，他也成為當地球迷心中的最愛。
法迪在黎巴嫩出戰南韓比賽當中，貢獻16分、5籃板與4助攻，是黎巴嫩擊退南韓功臣之一，沒想到11日交出接近大三元的勇猛成績，且連兩場亞洲盃上場時間都突破35分鐘大關，證明他的狀況調整得還算不錯。
目前亞洲盃預賽C組以紐西蘭2勝居首，黎巴嫩與南韓各拿1勝1敗，哈薩克2敗，如果沒有意外的話，黎巴嫩拿下分組第2的機會很高，由於中華隊幾乎確定排在D組第3，等同12強淘汰賽很可能要跟地主黎巴嫩對決。
法迪過去打中華隊向來很有一套，如今中華隊又少戴維斯、曾文鼎兩大屏障，想要守住打法強悍的法迪，自然難上加難，況且黎巴嫩陣中還有前達欣洋將211公分的佩爾當歸化球員，整體身材優勢更加明顯。
(中時電子報)
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