不服機車併排臨停罰500 申訴改罰2400元
高雄市賴姓婦人到三民區覺民路果菜市場買菜，機車併排停在貨車旁，影響交通，警方到場以「併排臨時停車」開罰500元；不久，接到賴婦申訴，指她只「停」了5分鐘就騎走了，「這樣開單有道理嗎？」希望警方撤銷罰單；警方看到證據自動送上門，改處「併排停車」開罰2400元，婦人接到新罰單想必懊惱不已。
三民二分局交通組長劉易鑫說，違規併排停車3分鐘之內算「併排臨時停車」，罰500元，超過3分鐘為「併排停車」，依規定開罰2400元。
三民二分局日前接獲民眾檢舉覺民路靠近果菜市場附近有多部機車併排停車影響交通，警方獲報到場後，發現道路上有多部機車停在一輛貨車的左側，且部分駕駛人不在現場，因無法確定機車是否都已併排停車達3分鐘以上，為免衍生爭議，警方對現場違停車輛均以「併排臨時停車」開罰500元。
不料，數日後，警方收到一位賴姓婦人申訴，內容為「早上7點多騎車到覺民路果菜市場附近買水果，我不知道那邊不能停，你們也沒有劃紅線，也沒告訴我不能停，而且我只『停』了5分鐘就騎走了，這樣開單有道理嗎？希望警方幫忙撤銷罰單。」
警方收到申訴書後哭笑不得，賴姓婦人於陳述書內提到她併排停車「只有」5分鐘，警方遂將原「併排臨時停車」罰500元改處「併排停車」開罰2400元，希望能讓賴婦人以後上路前能多了解交通法規，避免「誤觸法網」因小失大。
劉易鑫表示，併排停車不僅汽車會有違規的可能，機車停放的右側有停放汽、機車也是屬併排違規停車的一種，且依照道路交通管理處罰條例第3條規定，「臨時停車」是指車輛因上、下人、客，裝卸物品，其停止時間未滿3分鐘，保持立即行駛的狀態。
他說，此案賴婦自陳違規併排停車已逾3分鐘，所以已不算是「併排臨時停車」，依規定要依「併排停車」開罰2400元。
(中時)
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