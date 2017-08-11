MLB》馬林魚遭國民逆轉 史坦頓開轟又成空響

史坦頓敲本季第39轟，但馬林魚慘遭國民逆轉吞敗。(美聯社)

馬林魚幾乎無緣季後賽，如今唯一賣點，只剩「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)的全壘打秀，他今(11日)對戰國聯東區霸主國民，轟出本季第39轟，一度助馬林魚領先，但他8月開轟的比賽，馬林魚僅拿1勝，此役也沒終結魔咒，馬林魚後段失守，2比3被國民演出逆轉秀，史坦頓開轟成空響。

史坦頓在明星賽前，全壘打數還與洋基的賈吉(Aaron Judge)不相上下。不過到明星賽後，史坦頓越打越火燙，單8月已經有5發全壘打，賽前38轟是生涯新高，暫居聯盟全壘打王。此役他再度發威，3上從國民先發羅阿克(Tanner Roark)手中，轟出打破僵局的2分炮。

史坦頓敲出這一轟，再度改寫個人單季全壘打數新高，同時離1996年薛菲爾德(Gary Sheffield)所創單季42轟隊史紀錄，只差3轟。以他連同這場比賽，7戰5場敲全壘打的狀況來看，或許近期就有機會締造隊史新猷。

然而史坦頓前4場開轟，馬林魚吞3敗，此役他的全壘打又再成空響。馬林魚先發史崔利(Dan Straily)前5局無失分，6下卻遇亂流，雖然解決2人次，但被哈波(Bryce Harper)敲追平2分打點二壘安打後退場。

隨後兩隊僵持到8下，古溫(Brian Goodwin)用陽春炮狙擊田澤純一，替國民打進致勝分。馬林魚9上雖1出局後，靠羅哈斯(Miguel Rojas)二壘打開啟攻勢，但最終仍難逃輸球命運。史坦頓先前曾輸到不爽，放話想球隊高層交易他，以馬林魚現在的頹勢，恐怕他去意會越來越堅定。

(中時電子報)