永豐金案提訊何壽川特助 全案最快下週偵結

台北地檢署偵辦永豐金弊案，今早再提訊在押的永豐金前董事長何壽川特助陳佳興等人釐清案情，由於何壽川、永豐餘土地開發部經理張金榜、三寶建設董娘廖怡慇將於下週羈押期滿，檢方如未聲請延押，全案最快將於下週偵結。

檢調調查，何壽川涉嫌自2009年起，以子公司永豐金租賃掌控的境外GC租賃公司（Grand Capital），無擔保放款給三寶建設境外紙上公司J&R約53億元，此外另涉嫌假藉投資三寶轄下Giant Crystal發行的Star City公司可交換公司債，從永豐餘及元太科技共動用約5.1億元資金，用以投資三寶董事長李俊傑位於中國上海的1788大樓建案。

北檢6月中旬展開搜索、約談行動，訊後聲押何壽川、張金榜、廖怡慇等人獲准，至於全案的關鍵人物三寶董座李俊傑仍滯留大陸，尚未到案，北檢日前已針對李發布境管。

(中時)