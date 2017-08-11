九寨溝地震 王丰：台應加強「兩岸是自己人意識」

王丰是知名作家，也是有風骨的愛國文人。(本報系資料)

四川阿壩州九寨溝縣在8日發生規模7.0強震，現在台灣也有討論捐款、派人協助的聲音，但是大陸現在對台方的慰問是「已讀不回」，讓有些人相當不開心。對此，知名作家王丰表示，民進黨當局刻意把大陸當成「外人」，時間久了對方又何嘗把你當自己人，因此該將心比心，建立「兩岸是自己人意識」。

王丰今天(11日)撰文對九寨溝地震引發的兩岸互動漣漪發表看法，認為民進黨怪罪對岸沒有「善意回應」，那是不是應該先檢討自己忽略了中國人傳統裡的「自己人意識」。

王丰說，日本畢竟是外國，還與我們有血債，但是日本地震，台灣卻願意當捐款大戶；土耳其和台灣非親非故，台灣也熱誠救人。那對待大陸的態度又是如何？此事，在大陸同胞心裡怎麼想，台灣當局不能輕忽。

王丰強調，民進黨最大的問題是把惻隱之心加上了不該有的「疏遠元素」。是不是應該先照顧好兩岸自家人，行有餘力再去管外國人的事，如果更加有幾分同理心，大陸也會感受得到。

王丰全文如下:

從九寨溝震災，評台灣當局應加強「兩岸是自己人意識」

昨夜我看某新聞台談話節目，談及大陸九寨溝震災事件，台灣民進黨當局表達遙相慰問之意，結果大陸方面「已讀不回」。席間民進黨方面的名嘴頗有無言嘆息公開埋怨之慨。

民進黨方面可能會怪罪對岸沒有「善意回應」台灣的「好心」，所以台灣當局是「好心被雷吻」。但民進黨方面似乎忽略了中國人傳統觀念裡邊的「自己人意識」。固然我們說惻隱之心人皆有之，但是惻隱之心是有親疏遠近等差的。如果自家親友遇到不好的事情，我們處理對待的態度，和我們不相熟的人遇到不幸事件，是截然不同的。

昨天那位民進黨名嘴朋友說，日本地震「我們也捐錢」，「土耳其地震我們也派了人去」…….。這話裡邊的意思就是問題之所在了。日本，畢竟是外國，況且，抗戰八年，據台五十一年，欠我們中國人不計其數舖天蓋地十輩子都還不清的血債。日本大地震，台灣「也捐了錢」，而且台灣還是捐錢大戶。此事，在大陸同胞心裡怎麼想？台灣當局要有心裡盤算，不能輕忽它。

土耳其和台灣非親非故，台灣也熱誠救人，大陸可能還不至於太計較。畢竟中國人和土耳其人沒有什麼歷史宿仇。

錯不在惻隱之心，惻隱之心是好事。錯是錯在民進黨當局刻意把大陸「國際化」成了「外人」。台灣當局刻意把大陸「等同於外國」，在親疏遠近上，大陸被故意疏遠成了「外國」。換言之，有若干台灣人不把大陸當「自己人」，但是，「禮尚往來」，久而久之，大陸何嘗又不會把台灣當成外人。彼此不把彼此當「自己人」看待，那就麻煩大了。

民進黨當局或者台獨人士不是沒有惻隱之心，而是把惻隱之心「異化」了，在惻隱之心裡面加上了不該有的「疏遠元素」了。

所以，統獨觀念是另一回事，我們台灣民眾要強化兩岸「一家人」的觀念，加強兩岸本是一家親的概念。柯文哲講的好，「兩岸一家親」總比「兩岸一家仇」好吧？！

假使，我們兩岸的同胞都強化「自己人」，兩岸「一家人」的慨念，對自家人的悲歡離合，喜怒哀樂，更加幾分同理心，愛心加倍、愛心加值，先照顧好兩岸自家人，行有餘力再去管外國人的事，這樣子，不論台灣和大陸，對彼此的發自內心的真誠關愛與觀照，自然就不會「已讀不回」了。

(中時電子報)