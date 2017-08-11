星二代藉酒吃豆腐？「新聞界隋棠」被摸大腿氣炸

黃若薇外型亮眼，有「新聞界小隋棠」稱號。(圖／翻攝自黃若薇臉書)

美女主播黃若薇外型甜美、氣質清新，有「新聞界小隋棠」稱號，近日她透露曾被一名男藝人伸鹹豬手，讓她覺得很不舒服，至今都還記得，並表示對方是星二代，且長輩相當大咖。

據《ETNEWS星光雲》報導，黃若薇先前做節目時，收工常會和製作團隊與來賓們吃飯，有一次喝了點酒，某位男藝人提議順路，可以一起搭計程車，不過上車後，對方開始毛手毛腳，摟肩摸臉還摸她大腿，讓她氣炸當場下車。

她認為對方確實有些醉意，所以剛開始她先禮貌性推開，因為怕得罪他會影響節目合作，不過最後摸到大腿她就忍不住翻臉了，她希望透過分享過去經驗，提醒女孩子喝酒後盡量請同性友人接送，也不要因為怕不好意思或得罪人隱忍。

而現在單身的她，也無奈表示因為主播身分，讓她很不容易找對象，因為某些人都認為主播很難養，她也強調自己完全可以吃路邊攤，因為嫁豪門的女主播其實就那麼幾個。

(中時電子報)