星二代藉酒吃豆腐？「新聞界隋棠」被摸大腿氣炸
美女主播黃若薇外型甜美、氣質清新，有「新聞界小隋棠」稱號，近日她透露曾被一名男藝人伸鹹豬手，讓她覺得很不舒服，至今都還記得，並表示對方是星二代，且長輩相當大咖。
據《ETNEWS星光雲》報導，黃若薇先前做節目時，收工常會和製作團隊與來賓們吃飯，有一次喝了點酒，某位男藝人提議順路，可以一起搭計程車，不過上車後，對方開始毛手毛腳，摟肩摸臉還摸她大腿，讓她氣炸當場下車。
她認為對方確實有些醉意，所以剛開始她先禮貌性推開，因為怕得罪他會影響節目合作，不過最後摸到大腿她就忍不住翻臉了，她希望透過分享過去經驗，提醒女孩子喝酒後盡量請同性友人接送，也不要因為怕不好意思或得罪人隱忍。
而現在單身的她，也無奈表示因為主播身分，讓她很不容易找對象，因為某些人都認為主播很難養，她也強調自己完全可以吃路邊攤，因為嫁豪門的女主播其實就那麼幾個。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。