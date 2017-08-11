衛生紙丟馬桶沒配套 消基會批：穿西裝打赤腳

環保署力推衛生紙丟馬桶政策，遭消保團體批配套沒做好。（洪安怡攝）

環保署力推衛生紙丟馬桶政策，但據消基會調查，市售衛生紙標示不清，有些註明可丟馬桶，商品名稱卻是不能丟馬桶的「面紙」，有些衛生紙卻標示不可丟馬桶。環保署雖預計花費49億元改造公廁，但全台汙水下水道接管率不到3成，也讓消基會痛批，「穿西裝打赤腳」，政策做半套。

消基會指出，衛生紙屬短纖維材質，易於水中分解不會造成管線阻塞；面紙屬長纖維材質，有添加濕強劑不溶於水，不能丟入馬桶裡。而就外觀來看，衛生紙上通常有壓凹凸或點狀的花紋，是為了增加摩擦力與去汙力，面紙則沒有。

消基會與台灣衛浴文化協會合作進行網路民調，結果發現，雖然有8成民眾在選購時會注意自己買的是衛生紙或是面紙，但近1成民眾不知道面紙不能丟進馬桶，近5成的民眾認為「衛生紙」的名稱標示並不清楚，易造成採買上的困擾。2成民眾不知道用過的衛生紙丟棄在開放的垃圾桶裡，沒有立刻清除會滋生細菌損害人體健康。

依《商品標示法》第5條規定，商品標示應具顯著性及標示內容之一致性，但消基會於上月底至各大賣場與超商選購28件不同品牌的衛生紙和面紙，結果發現有4款商品標示字體僅0.1毫米，標示不顯著，3件商品沒有標示是否可丟入馬桶，更有衛生紙標示不可丟馬桶，令人混淆。

消基會名譽董事長程仁宏也提出質疑，環保署要花49億元改造5千座公廁，改造什麼卻不清楚，而許多公廁未提供衛生紙，民眾隨身攜帶的袖珍面紙又無法丟馬桶，此外，旅館業者配合度不高，而各地汙水下水道普及率不到一成，化糞池負載量大增，「不能穿西裝打赤腳做半套」，認為政府應該提出配套措施。

消基會指出，依據內政部公布資料，2011年全國公共汙水下水道普及率27.9%，今年6月則升到30.9%，6年來的成長幅度僅3%，而全台接管普及率最高為連江縣，達78.76%；其次為台北市76.58%，新北市52.26%，但最低的縣市則為嘉義市，普及率0%。

台灣衛浴文化協會理事長游明國說，衛生紙丟馬桶的政策，他們已經推行了將近20年，終於環保署也開始主動推動，提高環境衛生非常重要。消基會董事長游開雄則呼籲，主管機關推行政策應該加強民眾宣導，而部分縣市汙水下水道普及率偏低，也需要配套措施。

(中時)