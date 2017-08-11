妹債哥還？男擄債務人兄殺害棄屍

警方借提柯嫌（左）到大寮山區尋找張男屍首。（柯宗緯翻攝）

警方在麥當勞帶回3男1女嫌疑人。（柯宗緯翻攝）

涉嫌強擄殺人的柯姓嫌犯。（柯宗緯翻攝）

妹債哥還？高市37歲男子柯傑雄為幫母親追討近百萬債務，竟強擄女債務人的哥哥、54歲張姓被害人，在車上一槍擊斃後，狠心棄屍在大寮山區，過程有一台休旅車接應。這起強擄殺人案更節外生枝，連日來衍生兩起警匪街頭搏火案，今（11）日晨警方循線逮補4名涉案人，另有兩嫌在逃，正全力追緝中。

警方調查，柯嫌母親借90幾萬元給張姓女子，未料女子欠債不還避不見面，柯母向柯嫌吐露此事，要他「關切」一下。9日凌晨1時許，柯嫌駕駛租賃車跟蹤張女胞兄，在前鎮草衙地區一家遊藝場將人攔下。

柯嫌當場痛毆張男，要他替妹妹還債，更持槍押被害人駕駛自己的白色豐田轎車，一路往大寮方向前進，過程中兩人一言不合，柯嫌直接朝張男背脊開一槍，造成張男一槍斃命，旋即改由柯嫌駕車繞著大寮大坪頂山區，將屍體丟包在大潭路一處產業道路雜草堆。

前鎮警方獲報與刑大組成專案小組，清查租賃公司及相關事證資料後，掌握柯嫌真實身分後，詢問親友，查得犯嫌可能活動地區，前往埋伏查緝，但到其梓官租屋處卻無所獲。

未料，8日下午2時，新興分局警方意外盤查到柯嫌與另名同夥形跡可疑，柯嫌第一時間被制伏在地，另名同夥趁隙脫逃，現場起獲2把改造手槍。

柯嫌到案後，獨自一人扛下所有罪責，供稱是他一人所為，不過警方調閱監視器發現，一輛休旅車出現在棄屍的大寮山區，研判是柯嫌同夥前來接應，因此對於柯嫌「自白」仍存保留態度。

前（9）日，警方借提柯嫌前往大寮山區，摸黑搜索3、4個小時，最後才在產業道路雜草堆中，尋獲張男屍首，背腰處有一彈孔，將待複驗釐清致命傷。

然而，整起事件猶如滾雪球般，越滾越大。昨晚8時40分，新興分局警方在85大樓附近發現，這輛可疑休旅車行蹤，盤查女駕駛期間，竟被車上另兩名嫌犯開數槍，警方立即還以顏色，其中一名嫌犯負傷，又狹持機車逃跑。

另外，今晨4時許，警方又鎖定嫌犯一干人，躲藏在前鎮區瑞隆路上的麥當勞，30多名警力上前圍捕壓制3男1女嫌犯，但嫌犯對於案情避重就輕，不願吐實，目前尚有兩名在逃嫌犯，警方正持續追捕到案，全案將依殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦。

(中時)