PGA》史畢斯PGA錦標賽推桿不順 創4大賽大滿貫紀錄遇阻礙

只要再贏得PGA錦標賽冠軍就成寫下史上最年輕「4大賽大滿貫」歷史的史畢斯，首輪推桿不訓僅以72桿並列第33。(美聯社資料照)

美巡(PGA)今年「4大賽」前3戰，美國名人賽與美國公開賽產生2位新冠軍，最後1場大賽PGA錦標賽今(11日)結束首輪，2位不曾贏過大賽的丹麥歐爾森與美國奇士那，同以67桿(-4)並列榜首，爭奪大賽首勝來勢洶洶。

近3年只打3大賽1場晉級的歐爾森，首輪以黑馬姿態並列領先。(美聯社)

這兩位並列領先者在美巡沒有了不起的戰績，名氣都不大。27歲歐爾森2011年開始有機會參加大賽，生涯以歐巡為主戰場，至今還沒有美巡冠軍紀錄，目前累計打過13場大賽，共8場晉級，最佳成績在2013年美國名人賽獲得並列第6，近3年打3場大賽僅1場晉級。

美國33歲好手奇士那，生涯首度在大賽取得領先。(美聯社)

33歲的奇士那生涯擁有美巡2勝紀錄，2014年開始打大賽，雖目前保持連續7場大賽晉級紀錄，最佳成績也僅在2015年美國公開賽獲得並列第12。他與歐爾森一樣，賽前絕沒有看好，但2人首輪卻以黑馬姿態，一同攻佔排頭。

首輪154位參賽選手，只有24人交出紅字成績，全場焦點無疑是前3場大賽冠軍美國名人賽西班牙名將賈西亞、美國公開賽美國好手柯普卡與英國公開賽美國新生代巨球史畢斯，同組互別苗頭。結果3人只有柯普卡揮出紅字成績，且以68桿(-3)高居並列第3，另2人史畢斯72桿(+1)暫居並列第33，賈西亞75桿(+4)並列第80。

史畢斯上月奪下英國公開賽，加上2015年的名人賽與美國公開賽，目前只差PGA錦標賽就成為史上最年輕贏得「4大賽大滿貫」，但首輪因推桿不順就遇到阻礙。

今年初球王退位的澳洲名將戴伊與現任「球王」美國重炮強森，首輪也在24位紅字領先群，同以70桿(-1)並列第15。甫贏得普利司通邀請賽的日本1哥松山英樹，雖首輪出現起伏，但在最後3洞(球場第7至第9洞)，連抓3鳥，將當天拉回-1，同樣以70桿並列第15。

(中時電子報)