遭控教唆殺人 郭台強批翁炳堯信口雌黃
國民黨前立委蔡正元2007年服務處發生槍擊案，當年參與教唆買兇的翁炳堯，因不滿沒收到錢，昨出面指控是前總統馬英九及中影董事長郭台強教唆殺人。郭台強今召開記者會澄清，表示不認識翁炳堯，批他信口雌黃，將對翁炳堯及其律師周武榮提出誣告告訴。並稱當時「我們沒有取得中影任何股權，沒有槍擊必要」。
翁炳堯表示，郭台強、羅玉珍、莊婉均因中影遭蔡佔據，危及郭台強等人主控中影之權力，設計在國民黨中常委選舉時，要求他至蔡正元南港服務處開槍示警。槍擊事件後，蔡中常委落選並於7月30日辭去中影董事長，郭台強為槍擊事件最大得利者。他係遭利用為槍擊工具，遂行逼退蔡擔任國民黨中常委及中影董事長目的。
郭台強今(11)日上午11時舉行記者會澄清，他及太太羅玉珍根本不認識翁炳堯，也沒有任何金錢往來。郭稱當時「我們沒有取得中影任何股權，沒有槍擊必要。」怒斥指控相當離譜，批翁炳堯信口雌黃，嚴重汙衊他的聲譽。一定會對翁炳堯提出誣告告訴。
至於是否有參加翁炳堯說的「台南宴」？郭台強表示有，與會的除了大億的吳董，其餘多為商界人士，但完全跟翁炳堯等人沒有任何聯繫，根本不認識。至於翁炳堯說當初談好，事成後將收到3.2億元報酬，郭台強再度重申不認識翁炳堯，更沒有任何金錢往來。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。