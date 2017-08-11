遭控教唆殺人 郭台強批翁炳堯信口雌黃

郭台強。(資料照)

翁炳堯(圖中)。(資料照，陳志賢攝)

國民黨前立委蔡正元2007年服務處發生槍擊案，當年參與教唆買兇的翁炳堯，因不滿沒收到錢，昨出面指控是前總統馬英九及中影董事長郭台強教唆殺人。郭台強今召開記者會澄清，表示不認識翁炳堯，批他信口雌黃，將對翁炳堯及其律師周武榮提出誣告告訴。並稱當時「我們沒有取得中影任何股權，沒有槍擊必要」。

翁炳堯表示，郭台強、羅玉珍、莊婉均因中影遭蔡佔據，危及郭台強等人主控中影之權力，設計在國民黨中常委選舉時，要求他至蔡正元南港服務處開槍示警。槍擊事件後，蔡中常委落選並於7月30日辭去中影董事長，郭台強為槍擊事件最大得利者。他係遭利用為槍擊工具，遂行逼退蔡擔任國民黨中常委及中影董事長目的。

郭台強今(11)日上午11時舉行記者會澄清，他及太太羅玉珍根本不認識翁炳堯，也沒有任何金錢往來。郭稱當時「我們沒有取得中影任何股權，沒有槍擊必要。」怒斥指控相當離譜，批翁炳堯信口雌黃，嚴重汙衊他的聲譽。一定會對翁炳堯提出誣告告訴。

至於是否有參加翁炳堯說的「台南宴」？郭台強表示有，與會的除了大億的吳董，其餘多為商界人士，但完全跟翁炳堯等人沒有任何聯繫，根本不認識。至於翁炳堯說當初談好，事成後將收到3.2億元報酬，郭台強再度重申不認識翁炳堯，更沒有任何金錢往來。

(中時電子報)