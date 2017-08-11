廉政署人事異動 高市政風處長陳榮周接副署長

法務部廉政署今公布一波高階政風主管人事異動名單，共有9人異動，其中廉政署副署長楊石金將調任經濟部政風處處長，據了解，楊石金的遺缺將由高雄市政府政風處處長陳榮周接任。法務部將在下周二(15日)舉行聯合宣誓典禮，法務部長邱太三將親臨主持。

異動名單如下：

1.經濟部政風處處長王敬前調任國軍退除役官兵輔導委員會政風處處長。

2.法務部廉政署副署長楊石金調任經濟部政風處處長。

3.經濟部政風處簡任秘書徐世通調任金融監督管理委員會政風室主任。

4.國家發展委員會政風室主任李寶昌調任行政院人事行政總處政風室主任。

5.經濟部政風處專門委員王永福調任國家發展委員會政風室主任。

6.文化部政風處副處長張鴻俊調任新竹縣政府政風處處長。

7.交通部公路總局政風室主任簡正坤陞任基隆市政府政風處處長。

8.財政部政風處副處長王文清調任法務部廉政署政風業務組組長。

9.法務部廉政署肅貪組專門委員王鎮國調任交通部公路總局政風室主任。

(中時)